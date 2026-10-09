La denuncia del consigliere comunale Giuseppe Farris fa i conti esatti del programma: “In questi giorni è pervenuto all’ esame del Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2027/2028/2029 e l’aggiornamento del 2026.

Cos’è il DUP ?

È lo strumento attraverso cui è possibile misurare lo stato di attuazione delle politiche che il Sindaco aveva proposto all’ inizio della Consiliatura.