Cagliari, non bastava la disintegrazione del mercato: “San Benedetto riaprirà con un anno di ritardo”.
La denuncia del consigliere comunale Giuseppe Farris fa i conti esatti del programma: “In questi giorni è pervenuto all’ esame del Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2027/2028/2029 e l’aggiornamento del 2026.
Cos’è il DUP ?
È lo strumento attraverso cui è possibile misurare lo stato di attuazione delle politiche che il Sindaco aveva proposto all’ inizio della Consiliatura.
Il focus odierno è sui mercati.
Sul MERCATO DI SAN BENEDETTO il DUP È CHIARISSIMO:
nel 2026 è prevista l’esecuzione dell’ 80% dei lavori
nel 2027 la chiusura e il collaudo
nel 2028 il riavvio, con bando e nuove concessioni.
In disparte che è sufficiente passare di fronte al cantiere per capire che entro dicembre NON verrà MAI realizzato l’ 80% dei lavori, si rileva che l’ apertura SLITTA DI UN ANNO.
Infatti, il trasferimento in Piazzetta Nazzari è avvenuto a Marzo 2025 e, nell’ occasione, il Sindaco disse che si sarebbe rientrati nel nuovo mercato dopo due anni, cioè nella primavera del 2027.
Lo stesso Sindaco che in campagna elettorale, per criticare la gestione dei cantieri da parte di Truzzu, garantiva che con la sua Amministrazione ci sarebbero stati cronoprogrammi certi e trasparenza nei confronti della cittadinanza.
Sul MERCATO CUORE, poi, siamo proprio avvolti dalle nebbie.
Il Mercato, come noto, deve essere trasferito perché quell’area va resa disponibile per il cantiere del nuovo stadio.
Nel 2026 si sarebbe dovuta INDIVIDUARE LA NUOVA AREA.
Nell’aggiornamento, invece, si prevede che per quest’anno ci si possa accontentare di individuare “aree potenzialmente utilizzabili” e, per il 2027, di “interlocuzioni con Amministrazioni limitrofe”, conclude Giuseppe Farris.