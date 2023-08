Cagliari, piazza Gramsci invasa dai frutti degli alberi: “Si rischia di scivolare”

“Un gran peccato poiché è una piazzetta che hanno risistemato relativamente da poco, penso che uno dei problemi sia il fatto che le piante non siano potate frequentemente” spiega un cittadino. Le immagini sono eloquenti, centinaia di frutti, caduti dalle folte chiome di alberi e piante presenti nella piazza, ricoprono sedute e pavimentazione. Un fastidio per chi cerca ristoro o un po’ di relax e un pericolo per chi, invece, potrebbe perdere l’aderenza con il suolo e scivolare rovinosamente a terra. Una situazione ben segnalata dai residenti anche in altre occasioni, come quella relativa a piazza Garibaldi, dove avevano proposto al Comune di intervenire con delle apposite reti sospese per la raccolta delle bacche. “Un gran peccato perché è una piazza che avevano risistemato relativamente da poco, rifarla per tenerla in questo stato e che ci si possa nemmeno sedere all’ombra degli alberi mi sembra un po’ esagerato. Penso che uno dei problemi è che non stiano più potando gli alberi che sono abbastanza folti”.