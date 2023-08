Cagliari, due gruppi di turisti sorpresi sul bus senza biglietto: “Non sapevamo dove trovarli”

Abbondano i turisti in città soprattutto in questi mesi che, tra un tuffo al mare e una passeggiata, si spostano per le vie del centro soprattutto con i mezzi pubblici e non sono rari i controlli da parte degli addetti per verificare che i passeggeri a bordo siano provvisti del ticket opportunamente vidimato.

Ieri mattina “ho assistito a una scena penosa che purtroppo si è verificata altre volte.

Sul 5Zeus, verso le 9:20, due gruppi di turisti stranieri – racconta un cittadino – sono stati sorpresi senza biglietto e hanno comunicato ai controllori che non li avevano trovati e non sapevano dove acquistarli. I controllori, anziché aiutarli ed essere comprensivi, insistevano nel dirgli, con Google traduttore, tra l’altro, che l’autista non forniva biglietti, non potevano salire sprovvisti di titoli di viaggio e che era prevista una multa. I due gruppi sono stati invitati a scendere”. “Come vi trovereste voi se non fossero disponibili le biglietterie automatiche, i biglietti si potessero acquistare solo nelle edicole e nei tabacchini, che non sono presenti in tutti i punti della città, non tutti fanno orario continuato e molti sono chiusi la domenica? Se ci fossero edicolanti che decidono di non vendere i titoli di viaggio CTM per via dello scarso ricavo che percepiscono? Non potete offrire un servizio così scarso affidandovi solo sull’App BusFinder”. L’azienda dei trasporti locale però specifica: “Il servizio di vendita a bordo è attivo, con un sovrapprezzo di 50 centesimi e sull’app busfinder, anche in inglese, si può acquistare il biglietto senza maggiorazione e timbrare a bordo con il QR code. Ci sono le emettitrici automatiche di biglietti in piazza Matteotti (sono due) oltre a più di 200 esercizi commerciali e bar e edicole che vendono biglietti CTM”.