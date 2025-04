Il Comune di Cagliari punta a trasformare piazza del Carmine, spesso al centro delle cronache per episodi di violenza, in un nuovo polo di cultura e socialità. A partire dal 16 maggio, verrà allestito un palco permanente per promuovere la libera espressione artistica e musicale, offrendo uno spazio dedicato a eventi e spettacoli aperti alla cittadinanza. Oggi la giunta comunale ha approvato la delibera n. 76, intitolata “Valorizzazione della piazza del Carmine, riduzione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria sulle pubbliche affissioni del canone mercatale per manifestazioni, eventi e attività per le annualità 2025 e 2026”. La proposta, avanzata dall’assessore alle Attività produttive Carlo Serra, prevede una riduzione del 95% dei canoni per chi organizzerà manifestazioni culturali, sportive o di intrattenimento, con l’obiettivo di facilitare l’animazione della piazza. Parallelamente, l’amministrazione sta intervenendo anche sulla viabilità nei pressi della piazza: lungo via Roma, dal bivio con viale Trieste fino all’altezza di via Maddalena, sono in corso i lavori per la realizzazione di nuovi stalli di sosta a spina di pesce. Con queste iniziative, l’amministrazione comunale intende dare un nuovo volto al cuore della città, promuovendo inclusione, vivibilità e partecipazione attiva.