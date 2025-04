Poteva essere l’ennesima terribile storia di aggressione domestica da parte di un cane quella di una donna di Mulino Becciu che questa sera è stata attaccata dai suoi pitbull. La signora aveva ben 13 esemplari in casa, 5 adulti e 8 cuccioli: è stata ferita alla pancia e alla braccia e si è salvata per miracolo scappando da una vicina. Il panico si è seminato anche tra i vicini della donna, che sono usciti in strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il personale di Dog Hotel per mettere i cani in sicurezza. I più grandi sono stati recuperati dall’accalappiacani. La signora è ricoverata in ospedale mentre si stanno svolgendo le indagini del caso per verificare le condizioni di detenzione dei cani stessi.