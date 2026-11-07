All’alba di giovedì mattina 3 militari del 151° Reggimento Fanteria Sassari e sardi di nascita, due nuoresi e una oristanese impegnati a Milano nell’operazione“Strade sicure” dell’Esercito sono stati brutalmente aggrediti con calci e pugni da un gruppetto di 7-8 persone fuori da una discoteca.

Come riporta il nostro partner QN/Il giorno, i ragazzi escono dal locale The Club poco prima delle 4.15 e si mettono in cerca di una macchina in sharing per rientrare nella caserma dove alloggiano, la Santa Barbara di piazzale Perrucchetti.

Poi all’improvviso sono stati accerchiati e derisi per l’accento sardo e picchiati selvaggiamente senza alcun motivo. Uno di loro, 22 anni, ha riportato un trauma cranico e frattura delle ossa nasali mentre una soldatessa la rottura del coccige. Per entrambi la prognosi è di 30 giorni.

Un’aggressione brutale e senza senso per tre ragazzo poco più che 20enni che si stavano semplicemente godendo una serata insieme.

Foto del nostro partner QN/Il giorno