Stava attraversando sulle strisce pedonali quando una macchina l’ha preso in pieno. Immediati i soccorsi, è stato lo stesso automobilista coinvolto a chiamare il 118.

Il ferito è stato trasportato in ospedale.

Ennesimo incidente stradale nel centro della città, questa mattina è stata investita una persona in una delle arterie dove già in passato sono stati registrati simili episodi, con esiti anche estremamente drammatici.

Le ferite riportate dal pedone investito hanno richiesto l’intervento dei medici.