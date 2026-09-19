Ha lanciato una richiesta di aiuto lungo i sentieri della Sella del Diavolo, a Cagliari, a causa di un forte affaticamento. Protagonista un escursionista che nella mattinata di oggi non è più riuscito a rientrare in autonomia e ha lanciato l’allarme. La Centrale Operativa del 118 di Cagliari ha attivato immediatamente il CNSAS, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna. Sul posto è intervenuta la squadra in turno in guardia attiva, supportata dai tecnici della Stazione di Cagliari e Medio Campidano. L’uomo è stato raggiunto, stabilizzato e trasportato a valle in barella con la tecnica della portantina fino al parcheggio. L’intervento si è chiuso intorno alle 12.20 con la consegna dell’infortunato all’equipaggio dell’ambulanza della Lamarck Assistance ODV per il trasporto in ospedale.