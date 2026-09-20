Al centro dell’attenzione c’è un ufficio dove, da qualche tempo, si radunano molti stranieri e dove dei diverbi si sono trasformati in risse violente che hanno allarmato i residenti. “Osserviamo ogni movimento per preservare la nostra sicurezza” commentano alcuni cittadini a Casteddu Online, “non era difficile immaginare che un punto di ritrovo così importante potesse generare ulteriori tensioni che, inevitabilmente, coinvolgono anche residenti e avventori della zona”.

Se i sospetti fossero confermati, si tratterebbe di uno spazio dedicato a pratiche e consulenze utilizzato anche per altri fini, come quello di ospitare extracomunitari oltre gli orari di apertura. “Abbiamo visto la serranda chiusa a metà e, la mattina, uscire diverse persone. Pensiamo che abbiano trascorso la notte lì dentro e temiamo che la situazione possa peggiorare ulteriormente”.

I fatti: due risse violente in pochi giorni e i protagonisti che si sono dati alla fuga all’arrivo delle forze dell’ordine. È stato chiesto un incontro con il nuovo Prefetto, i cittadini puntano a un incremento delle forze dell’ordine in strada come deterrente, “abbiamo paura e non ci stiamo più a farci bastonare in casa nostra”.