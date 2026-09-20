Chi ha pensato all’ennesimo sfregio verso la natura ha immediatamente segnalato la presenza di enormi buste piazzate nelle aree di sosta lungo la statale: occhi vigili, insomma, tutti sul chi va là per difendere il territorio e procedere eventualmente all’identificazione degli incivili. Questa volta non occorrono indagini, però, perché chi ha momentaneamente adagiato gli scarti sta effettuando i lavori nella strada più trafficata della Sardegna. A spiegare la situazione è la vicesindaca di Serrenti Maura Boi che, una volta avvisata, ha effettuato tempestivamente le verifiche del caso.