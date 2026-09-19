Cento anni sono un traguardo importante e per Giuseppe Spissu è arrivato anche l’omaggio del sindaco di Cagliari Massimo Zedda. Il primo cittadino ha voluto portare personalmente gli auguri della città al centenario, già più volte sindaco di Dualchi e protagonista per tanti anni della vita amministrativa e politica della Sardegna.

Spissu ha avuto nel corso della sua lunga esperienza rapporti stretti di collaborazione e amicizia con diversi presidenti della Regione, tra i quali Nino Carrus, Angelo Roich e Giovanni Del Rio. Una storia lunga, fatta di amministrazione, incontri e rapporti umani che hanno accompagnato la sua vita pubblica.

Per l’occasione Zedda ha consegnato a Giuseppe Spissu, a nome dell’Amministrazione comunale di Cagliari, una medaglia e una pergamena ricordo. Un piccolo omaggio per sottolineare un compleanno davvero particolare e il legame con una persona che ha dato il suo contributo alla comunità.

“È un piacere e un onore poter portare gli auguri della città di Cagliari a Giuseppe Spissu per i suoi 100 anni”, ha detto il sindaco Zedda. “Un secolo di vita significa aver attraversato una parte importante della storia della nostra Sardegna. A lui vanno gli auguri più sinceri e il ringraziamento per il suo lungo impegno al servizio della comunità”.