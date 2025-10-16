Ennesimo via libera per il nuovo stadio “Gigi Riva” a Cagliari. La giunta regionale ha espresso parere positivo sulla compatibilità ambientale del progetto proposto dal Comune di Cagliari, un passaggio chiave nel procedimento per il rilascio del provvedimento unico regionale in materia ambientale (Paur).

Il nuovo impianto, destinato a sorgere nell’area dell’attuale Unipol Domus, rappresenta un intervento da circa 200 milioni di euro e prevede una capienza di 30 mila posti, in linea con gli standard richiesti per le competizioni internazionali. Cagliari punta infatti a rientrare tra le città italiane candidate a ospitare gli Europei del 2032.

Con il giudizio favorevole della Regione, il progetto supera uno degli ultimi ostacoli burocratici, ottenendo la piena conformità alle normative ambientali e urbanistiche. L’opera, che sorgerà sulle ceneri del vecchio Sant’Elia, mira a restituire alla città uno stadio moderno, sostenibile e multifunzionale, capace di ospitare non solo eventi sportivi, ma anche concerti e manifestazioni culturali.

Resta ora da completare la parte finanziaria. Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha già confermato l’impegno del club nella copertura della quota privata dell’investimento e punta a chiudere il piano economico entro fine anno, così da consentire l’apertura dei cantieri nel 2026.