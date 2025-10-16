L’ex sede della Banca Cariplo di viale Bonaria si prepara a rinascere. Il Consiglio comunale ha approvato il Programma integrato di riordino urbano che prevede la trasformazione dell’edificio, da anni inutilizzato, in un complesso residenziale e commerciale con spazi verdi e una nuova piazza dedicata a Emilio Lussu. Il progetto, denominato Palazzo Rinascita, è stato presentato dalla società Ital Reti Spa, con sede a Roma, e redatto dallo studio cagliaritano Mei & Pilia Ingegneri Associati. L’intervento riguarda un’area di circa seimila metri quadrati e rientra tra i sette programmi di rigenerazione urbana che il Comune sta portando avanti per riqualificare zone centrali e restituirle alla città.

Costruito tra il 1973 e il 1975, l’ex edificio bancario è oggi in stato di degrado. Il progetto approvato prevede la bonifica dei materiali contenenti amianto, la completa ristrutturazione delle facciate e la riconversione degli spazi interni in abitazioni, uffici e servizi alla residenza. La copertura sarà trasformata in un giardino panoramico, mentre i porticati ai piani inferiori, oggi chiusi, verranno riaperti e integrati nel nuovo disegno architettonico.

Un ruolo centrale avrà lo spazio pubblico antistante, destinato a diventare una nuova piazza urbana ispirata ai valori di pace e impegno civile di Emilio Lussu. L’area, oggi utilizzata come parcheggio, sarà completamente pedonalizzata e arricchita da alberature, aree di sosta e percorsi che collegheranno viale Bonaria al lungomare. È prevista inoltre la costruzione di un parcheggio multipiano in via Barone Rossi, con due livelli fuori terra, per compensare i posti auto eliminati e migliorare l’accessibilità della zona.

L’intervento dovrà rispettare una serie di prescrizioni urbanistiche, ambientali e paesaggistiche. L’edificio non potrà superare l’altezza attuale di 27 metri e dovrà essere realizzato secondo criteri di efficienza energetica, con materiali ecocompatibili, sistemi di recupero delle acque piovane e impianti a basso impatto ambientale.

Le opere pubbliche previste, tra cui la nuova piazza e il parcheggio multipiano, saranno a carico del proponente, che dovrà sottoscrivere una convenzione con il Comune per definire tempi e modalità di realizzazione. Il progetto include anche studi di mobilità e valutazioni paesaggistiche preliminari.