Un emendamento del consigliere comunale di opposizione Giuseppe Farris, approvato all’unanimità, salva i parcheggi nel progetto di restyling dell’ex Cariplo. La delibera approvata in consiglio comunale per la rinascita dello storico palazzo degli anni ’70, da anni abbandonato e rifugio di senzatetto e sbandati, consentirà una super riqualificazione del palazzo e della zona circostante. Ma c’è un però: nella delibera originale era previsto che, nel caso in cui il costruttore non potesse garantire i parcheggi, avrebbe dovuto monetizzarli, ovvero pagare il comune per costruirne lo stesso numero in un’altra zona. Cosa che, secondo Farris, non sarebbe mai accaduta. “Nell’emendamento viene cassata la parte che consentirebbe al privato di compensare con uno stanziamento economico l’abolizione dei parcheggi. Deve essere lui, se non riesce a realizzarli sotto o davanti la sede del palazzo, a trovare una soluzione per nuovi posti auto”, spiega Farris.

L’altra prescrizione, contenuta nello stesso emendamento, prevede invece che il costruttore adegui l’architettura del palazzo a quella dei palazzi circostanti: “Negli anni settanta si faceva grande uso di acciaio e vetro, ora il palazzo va adeguato alla rete architettonica in cui sarà inserito”, conclude Farris.