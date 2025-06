Troppa violenza per le strade della Marina, anche ieri i principali punti di ritrovo si sono trasformati in terra di nessuno, dove tutto è stato messo in atto contro la legalità e il quieto vivere. Ragazzini che per un malsano divertimento abusano di alcol, droga e psicofarmaci e in tasca hanno il coltello. Tra risse e malori spuntano però loro, i ragazzini che vogliono distinguersi e mettere in atto le buone pratiche. Semplici e forse di poco impatto ma con un simbolico significato che, in un quadro preoccupante che scuote residenti e istituzioni, l’azione assume un valore in più. Le nuove generazioni che si distinguono e che rivendicano il giusto spazio al fine di dimostrare che non si deve generalizzare e colpevolizzare indistintamente tutti e la pulizia degli spazi pubblici, non sporcati da loro rappresenta la nota positiva.

Cagliari, non solo malamovida nel centro città: numerosi ragazzini, con scope, buste e guanti, in azione per ripulire le scalinate di Sant’Anna e la piazzetta in via Dettori presa d’assalto dagli amanti dei panini: capitanati da alcuni adulti e dagli operatori di strada, ieri sera si sono prodigati per il rispetto del bene comune.