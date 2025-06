Ha scosso profondamente la vicenda della bimba di pochi mesi e della giovane donna ritrovate senza vita nel pomeriggio ieri nel parco di Villa Pamphili a Roma.

A segnalare la presenza del corpicino della piccola alcuni passanti, qualche ora dopo invece il ritrovamento della donna, chiusa in un sacco nero. L’ipotesi principale è che possano essere mamma e figlia ma sarebbero morte in momenti diversi, dato lo stato di decomposizione della donna. Stando ai primi esami, però, potrebbero essere trascorsi solo pochi giorni.

Martedì sarà effettuata la comparazione dei dna e l’autopsia per capire se c’è una correlazione fra le due vittime.

Al momento, gli inquirenti-anche vista la delicatezza della situazione- non escludono alcuna ipotesi. Sembra comunque che la donna e la piccola potrebbero essere legate ad una denuncia di scomparsa di poco tempo fa. Identificarle sarà dirimente per capire i legami e il contesto in cui è avvenuto il duplice delitto.