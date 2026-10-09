Il centro Tao del Brotzu non chiuderà: a inviare la mail con la comunicazione di cessazione dell’attività è stato qualcuno non autorizzato, come spiega la direzione stessa.

“Si precisa che il Centro TAO dell’ARNAS G. Brotzu non è stato chiuso, né è prevista la cessazione o il trasferimento del servizio: l’attività prosegue regolarmente presso la struttura, secondo le consuete modalità organizzative e assistenziali.

Le comunicazioni inviate ad alcuni pazienti, nelle quali veniva prospettata la cessazione del servizio a partire dal 16 novembre 2026, sono riconducibili a informative non autorizzate, diffuse da referenti del servizio e non conformi alla programmazione dell’Azienda.

Appresa la diffusione di tali comunicazioni, la Direzione è intervenuta immediatamente, informando tutti i pazienti interessati e invitandoli a continuare a rivolgersi regolarmente al Centro TAO dell’ARNAS senza modifiche alle consuete modalità di accesso e di assistenza”.

Tutto risolto quindi per i 300 pazienti in forte ansia per le comunicazioni ricevute.