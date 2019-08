Cagliari, nel mirino c’è Eder. Cerri verso il Lecce

Defrel, Simeone e Ounas. E ora anche Eder. O in alternativa Barrow o Stepinski. Il Cagliari cerca una punta per affiancare Pavoletti e rinforzare l’attacco rossoblù. Le trattative sono complicate. Su Defrel ci sono anche Samp e Sassuolo e su Ounas è forte il pressing del Nizza. Per gli esperti di mercato Giulini e Carli stanno tentando di convincere l’attaccante italo-brasiliano Eder già in predicato di sbarcare in Sardegna come contropartita per la cessione di Barella all’Inter.

Infine Cerri. Secondo Gianni DI Marzio l’attaccante rossoblù potrebbe andare in prestito a Lecce.