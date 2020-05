Cagliari, Monte Urpinu “liberata” dalle transenne: “E adesso tornano i parcheggi”

Monte Urpinu, in particolare via Raffa Garzia, “liberata” dalle transenne: il countdown è iniziato, questione di ore – o, al massimo, di giorni – e l’area davanti al costone a rischio frane tornerà libera. Ad annunciarlo è Roberto Mura, consigliere comunale Psd’Az e vicesindaco metropolitano: “Via Raffa Garzia, via le transenne. Grazie alle tante segnalazioni in questi giorni saranno rimosse le transenne e saranno restituiti i parcheggi. Ringrazio l’assessore Alessio Mereu perché in un momento così difficile e in concomitanza dei lavori di via della Pineta si tratta proprio di ciò di cui si sentiva il bisogno. Sono piccole soddisfazioni che danno il senso del lavoro che stiamo facendo: l’impegno quotidiano porta i suoi frutti”.