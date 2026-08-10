Dopo una vita interamente dedicata alla famiglia e al lavoro, è mancato all’affetto dei suoi cari
ADELMO CABONI
Addolorati ne danno il triste annuncio la moglie Anna Vittoria, i figli Massimiliano e Carla, i nipoti Adriano, Alessandro, il fratello Ottaviano Augusto con Erica, i parenti tutti.
I funerali avranno luogo il giorno 12 c.m. nella Parrocchia della Madonna della Fede (Is Bingias) ove alle ore 16 sarà celebrata la Santa Messa corpore praesenti.
AG. FUN. GARAU ROBERTO – 070652214
VIA SAN BENEDETTO, 29 – CAGLIARI