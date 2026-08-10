Tentato furto al Poetto: due Carabinieri fuori servizio bloccano un 26enne

Nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato e salvo ulteriori approfondimenti, stante la fase attuale delle indagini preliminari, si comunica quanto segue.

Cagliari 10 agosto 2026. – Nella giornata di ieri, lungo il litorale del Poetto Cagliari, la prontezza e lo spirito di servizio di due Carabinieri liberi dal servizio hanno permesso di arrestare in flagranza un presunto autore di tentato furto aggravato.

I due militari si trovavano all’interno di uno stabilimento balneare quando hanno notato un giovane in atteggiamento sospetto che, avvicinatosi con disinvoltura a uno zaino adagiato sugli asciugamani, se ne è impossessato. Compresa immediatamente la situazione, i Carabinieri sono intervenuti rincorrendo l’uomo e, senza esitazione, gli hanno sbarrato la strada impedendogli di dileguarsi tra la folla dei bagnanti.

Nel giro di poco è giunta sul posto una pattuglia della Sezione Radiomobile del Comando Provinciale di Cagliari, che ha preso in consegna il giovane. Lo zaino è stato subito restituito ai legittimi proprietari.

Ricostruita la dinamica dei fatti, l’uomo, un 26enne, disoccupato, senza fissa dimora, è stato dichiarato in stato di arresto e condotto presso le camere di sicurezza dell’Arma. Nella mattinata di oggi, presso il Tribunale di Cagliari, si è celebrato il rito direttissimo che ha convalidato l’arresto.

L’episodio testimonia ancora una volta la costante presenza dell’Arma nei centri urbani e nelle località balneari, confermando come il senso del dovere dei militari garantisca la sicurezza dei cittadini anche al di fuori dell’orario di servizio.