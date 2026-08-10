Terribile episodio nella notte fra sabato e domenica a Sangineto, in provincia di Cosenza. Un ragazzo di soli 34 anni, Antonio Perrotta, è stato brutalmente picchiato da un gruppo di persone dopo una serata in un locale. Il giovane è stato trasportato d’urgenza prima all’ospedale di Cetraro e poi trasferito nel reparto di Rianimazione dell’Annunziata di Cosenza. Purtroppo, le lesioni riportate dal 34enne erano troppo gravi ed è deceduto qualche ora dopo.

La Procura della Repubblica di Paola e il procuratore Domenico Fiordalisi stanno indagando sulla dolorosa vicenda per ricostruire quanto accaduto e i motivi dietro tale aggressione.

Antonio lascia una compagna e 4 figli.