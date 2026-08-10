Incidente choc a Margine Rosso, carambola tra quattro auto: un solo ferito. Traffico paralizzato e momenti di grande paura per lo schianto sullitorale di Quartu. Ancora da chiarire le cause dell’incidente che coinvolto almeno quattro vetture nella zona delle ringhiere. Sul posto anche i vigili del fuoco in uno degli incidenti più brutti dell’estate nel Cagliaritano. Ancora non si conoscono le dinamiche esatte dello scontro.
In serata però i vigili del fuoco chiariscono che per fortuna c’è stato un solo ferito trasportato in ospedale dal 118 in un incidente che poteva avere conseguenze ben più gravi. L’ennesimo sulla litoranea quartese.