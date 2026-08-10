Un gravissimo lutto ha colpito Nuoro e il mondo dello sport locale. Una giovanissima pallavolista, Veronica Pili, si è spenta in queste ore a soli 23 anni. Veronica è deceduta questa mattina all’ospedale San Francesco di Nuoro, lasciando nel dolore più profondo la sua amata famiglia.

“𝐶𝑖 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑎𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑣𝑎𝑛𝑜 𝑡𝑟𝑜𝑝𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒 𝑙𝑎𝑠𝑐𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑢𝑛 𝑠𝑖𝑙𝑒𝑛𝑧𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑙𝑒 𝑑𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑡𝑡𝑎𝑟𝑒.

𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑖 𝑢𝑛 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜 𝑜 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑜𝑙𝑎: 𝑝𝑒𝑟𝑐ℎ𝑒́ 𝑜𝑔𝑛𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑎 𝑑’𝑎𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑝𝑢𝑜̀ 𝑎𝑖𝑢𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑎 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑑𝑖𝑟𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑐ℎ𝑒𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑒𝑟𝑎̀ 𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑒𝑟𝑒 𝑛𝑒𝑖 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑟𝑑𝑖 𝑑𝑖 𝑐ℎ𝑖 ℎ𝑎 𝑎𝑣𝑢𝑡𝑜 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖 𝑎𝑚𝑎𝑟𝑙𝑎”, le bellissime parole che i familiari le hanno voluto dedicare.

Tantissimi i messaggi dedicati alla 23enne sui social.

“La sua dolcezza, la sua gioia di vivere e la disponibilità verso il prossimo rimarranno una traccia indelebile per chiunque l’abbia conosciuta. Vola alto bellissimo angelo”.

E ancora: “Non ci sono parole…ti ricordo alla scuola materna..ti chiamavo Pocahontas con i tuoi bellissimi capelli neri e lunghi.. piccola stella riposa in pace”

Il funerale avrà luogo martedì 11 Agosto alle ore 10:00 nella Parrocchia Beata Maria Gabriella partendo dall’Ospedale San Francesco.