Sono state superate le criticità che nelle ultime settimane hanno interessato la Struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale SS. Trinità di Cagliari . Grazie all’impegno della Presidente Alessandra Todde e alla collaborazione di tutti i Direttori generali delle aziende sanitarie della Sardegna, è stata attivata una rete di medici specialisti che consentirà di garantire la copertura dei turni e la piena continuità assistenziale.

Grazie a questo sforzo congiunto, è stato scongiurato così il rischio di una sospensione delle attività di uno dei reparti più importanti per la salute materno-infantile della Sardegna.

«Ringraziamo tutti gli specialisti e i pediatri che, con grande spirito di abnegazione, hanno dato la propria disponibilità, dimostrando ancora una volta quanto sia importante la collaborazione tra le strutture sanitarie regionali», ha dichiarato il manager della ASL 8 Aldo Atzori.

Negli ultimi mesi, il reparto ha dovuto fare fronte a una significativa carenza di organico, che non è stato possibile coprire con lo scorrimento della graduatoria di un concorso a tempo indeterminato e con altre misure di reperimento di professionisti. Una situazione che avrebbe potuto determinare importanti difficoltà nella programmazione dei turni e nella continuità del servizio. Grazie all’intervento e all’impegno della Presidente, con il supporto dell’Assessorato regionale alla Sanità, insieme alla disponibilità dei vertici delle aziende sanitarie sarde e dei professionisti coinvolti, è stato invece possibile attivare una soluzione condivisa e scongiurare la chiusura del reparto.

La continuità del servizio rappresenta un risultato importante per l’intero sistema sanitario regionale e conferma l’efficacia della collaborazione tra le diverse realtà sanitarie della Sardegna per garantire servizi essenziali e tutelare la salute dei cittadini.