Cagliari, malamovida nel corso Vittorio Emanuele II: rissa e urla in piena notte

Liti e urla nella notte nel corso Vittorio Emanuele II. Sul posto i carabinieri. I residenti puntano il dito contro i locali che servono alcolici a prezzi contenuti fino a tardi.

“I residenti di Stampace non accettano più la mancanza di educazione da parte degli avventori del week end e non solo”, dichiara il comitato del rione, “ribadiscono che occorrono controlli nel quartiere per evitare che ci si faccia giustizia da soli a causa dell’impossibilità di riposare nelle ore notturne . Siamo presi d’assalto da una mala movida sempre più feroce. Non possiamo attendere e sperare che le attività produttive pongano in essere azioni correttive per arginare un fenomeno che mette seriamente a repentaglio la salute pubblica. I quartieri storici tutti sono terra di conquista per predoni metropolitani che calano come unni dalle periferie più lontane invadono deturpano disturbano offendono. E nessuno fa nulla. Le istituzioni sono impegnate nelle campagne elettorali per assicurarsi un’altra legislatura. Le forze dell’ordine, troppo impegnate per garantire la sicurezza con poche risorse. Nel mezzo i residenti che sono avviliti , mortificati , disturbati in casa propria. La pazienza ha un limite. La libertà altrui finisce esattamente dove inizia quella di cittadini che chiedono solo ed esclusivamente che venga rispettata la quiete pubblica”.