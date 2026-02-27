Cagliari, macchina contro bus, caos in viale Bonaria: tra buche e cantiere della metro il traffico sembra impazzito. È accaduto questa sera nella rotatoria provvisoria di fronte al cimitero monumentale dove un’utilitaria ha colpito lateralmente un mezzo del Ctm. Non ci sarebbero feriti.

Il traffico risulta ulteriomente rallentato.

Non bastano, insomma, i disagi quotidiani legati alla viabilità costretta dai cantieri e dalle transenne che da mesi fanno parte dell’arredo urbano: una situazione che nelle ore di punta paralizza il traffico, mettendo a dura prova i nervi dei tanti automobilisti che devono fare i conti con deviazioni e asfalto dissestato.