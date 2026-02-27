Tragedia questo pomeriggio in viale Vittorio Veneto a Milano.

Un tram della linea 9 diretto verso Porta Venezia è deragliato. Il mezzo ha investito dei passanti ed è finito contro un palazzo, entrando in un negozio.

Per ora si registrano purtroppo due morti e 40 feriti. Sul posto vigili del fuoco e operatori del 118.

“Due morti, uno era un passante e l’altro un passeggero del tram”, le parole del sindaco Giuseppe Sala. “Difficile avventurarsi su quanto successo, ci saranno le indagini. Il mezzo è nuovo, il conducente molto esperto e in servizio da solo un’ora, non in straordinario. La cosa un po’ particolare è che è stata saltata una fermata. Ci sono molti video, la dinamica è abbastanza chiara: il tram arrivava in velocità, ma in maniera normale. Il conducente in questo momento è in ospedale. Sarà sentito. Lui è in buone condizioni. Non appare comunque un problema tecnico del tram ma all’operato del conducente”.

Al momento le dinamiche dell’incidente sono al vaglio delle autorità.

Foto del nostro partner QN