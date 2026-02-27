L’ombra dei cinesi sul mega ristorante “I Tre Archi”.

Lo storico ristorante I Tre Archi di Cagliari cambia proprietà: l’immobile di viale Diaz è stato venduto e, si vocifera che i nuovi titolari siano imprenditori di origine cinese.

Il locale, per anni punto di riferimento della ristorazione cagliaritana grazie ai suoi ampi spazi e a una capienza che sfiorava i mille coperti, aveva chiuso i battenti lo scorso anno dopo un periodo particolarmente complesso. Alla base della chiusura diverse vicissitudini, tra cui le polemiche legate a un episodio di bullismo sul posto di lavoro, documentato da alcuni video diffusi in rete e che avevano suscitato forte indignazione.

Il provvedimento di chiusura era arrivato nel gennaio 2025, in un momento già delicato per l’attività, segnando di fatto la fine di una lunga stagione per uno dei ristoranti più noti della città.

Circa due mesi fa erano iniziati alcuni lavori di ristrutturazione all’interno della struttura, poi temporaneamente interrotti – secondo quanto riferito – probabilmente a causa di interventi lungo la carreggiata di viale Diaz. Ora, con la vendita ufficiale dell’immobile, si apre un nuovo capitolo.

Le voci parlano della possibile apertura di un ristorante di cucina giapponese, con sushi.

Al momento, tuttavia, non ci sono conferme ufficiali né sull’identità dei nuovi proprietari né sulla tipologia di attività che prenderà il posto dello storico marchio.

Quel che è certo è che per i cagliaritani si chiude definitivamente l’era dei Tre Archi, mentre cresce la curiosità per il futuro di uno degli spazi più grandi e simbolici della ristorazione locale.