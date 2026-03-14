Proseguono a Cagliari i lavori di ARST per la realizzazione della metropolitana leggera. Il cantiere interessa in questi giorni via Roma, dove sarà coinvolta la corsia preferenziale utilizzata dal trasporto pubblico.

A partire da lunedì 16 marzo è prevista la realizzazione di due rotatorie nelle piazze Deffenu e Amendola, intervento che secondo l’amministrazione comunale consentirà di migliorare la gestione del traffico e rendere più fluida la circolazione in uno dei principali accessi al centro cittadino.

Durante la fase dei lavori la corsia preferenziale interessata dal cantiere sarà temporaneamente chiusa. Per garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico, i bus del CTM transiteranno lungo via Roma lato portici, con una modifica provvisoria del percorso.

Le informazioni sulla viabilità sono state diffuse sui social dal sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, per i cittadini e automobilisti che sono stati appunto invitati a prestare attenzione alla segnaletica e alle eventuali variazioni alla circolazione durante l’avanzamento dei lavori.

L’intervento rientra nel più ampio progetto di sviluppo della Metropolitana leggera di Cagliari, infrastruttura destinata a rafforzare la mobilità pubblica nell’area urbana e a favorire spostamenti più sostenibili.