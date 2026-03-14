Cagliari, Marina deserta: nei commenti dei lettori esplode il dibattito tra parcheggi, sicurezza e mancanza di attrattive

Dopo la pubblicazione dell’articolo sulla serata quasi spettrale di giovedi 12 marzo nel quartiere della Marina, con ristoranti semi vuoti e parcheggi deserti, sono stati tantissimi i lettori che hanno commentato la situazione sui social di Casteddu Online. Dai messaggi emerge un quadro complesso: tra le cause principali indicate dai cittadini ci sono la difficoltà di trovare parcheggio, i costi per sostare in centro, il tema della sicurezza percepita e la mancanza di iniziative capaci di animare la notte cagliaritana.

Molti commenti puntano il dito proprio contro il problema della sosta. C’è chi sottolinea come già solo parcheggiare nelle zone della stazione o di viale Regina Margherita possa costare fino a otto euro, scoraggiando chi vorrebbe trascorrere una serata in città. “Ci credo che si abbia paura di uscire”, scrive un lettore, collegando direttamente i costi alla scelta di restare a casa.

Altri parlano invece di un vero e proprio “stress” legato alla ricerca del parcheggio. In particolare chi arriva dai paesi dell’hinterland racconta che la sera i collegamenti pubblici sono quasi inesistenti. “Dai paesi non ci sono mezzi la notte e girare per trovare parcheggio è uno stress”, commenta un lettore che dice di aver rinunciato da anni a uscire a Cagliari proprio per questo motivo.

C’è poi il tema della sicurezza percepita. Alcuni cittadini sostengono di evitare la zona della Marina per paura di aggressioni o danneggiamenti alle auto, mentre altri parlano di una reputazione negativa che negli anni si sarebbe consolidata, anche se negli ultimi tempi, come ricordato nell’articolo, non si sono registrati episodi particolarmente gravi dopo gli interventi delle forze dell’ordine.

Non mancano però le critiche all’offerta di intrattenimento. Diversi commentatori sostengono che la città, e in particolare il quartiere del porto, offra quasi esclusivamente ristorazione, senza alternative come musica dal vivo o eventi serali capaci di attirare gruppi di persone. “Oltre a mangiare non c’è attrattiva”, scrive un lettore, sottolineando come i locali con musica live siano ormai pochissimi.

Altri suggeriscono di guardare a modelli come quello spagnolo, dove le vie dei centri storici sono animate da iniziative semplici, spettacoli e intrattenimento diffuso. Secondo alcuni cittadini proprio la mancanza di eventi e proposte culturali renderebbe le serate nel centro di Cagliari meno appetibili rispetto ad altre città.

C’è anche chi lega la crisi della Marina alla situazione economica generale: tra inflazione, caro carburanti e aumento dei prezzi nei locali, molte famiglie preferirebbero ridurre le uscite serali.

Tra le proposte emerse nei commenti c’è infine chi vede nel turismo crocieristico una possibile opportunità per rilanciare il quartiere del porto, puntando su maggiore accoglienza e decoro urbano nel centro storico.

Insomma, dai commenti dei lettori emerge un mix di fattori: problemi di parcheggio e mobilità, sicurezza percepita, prezzi e una domanda sempre più forte di iniziative culturali e musicali. Tutti elementi che, secondo molti cittadini, andrebbero affrontati insieme per riportare vita e movimento nelle notti della Marina.