Ha raccontato la sua versione dei fatti il fratello 16enne della ragazza di 21 anni investita ieri a Barisardo e ricoverata con gravi traumi alle gambe al Brotzu di Cagliari.

Alla guida della vettura il 19enne Simone Concas, che secondo quanto riferito avrebbe investito volontariamente la 21enne. Il fratello e il fidanzato della giovane sono riusciti ad evitare la vettura. Concas sarebbe stato poi inseguito dai due ragazzi ed è stato colpito da due coltellate.

“Voleva a tutti i costi una relazione con mia sorella, non accettava il suo rifiuto e da settimane la perseguitava”, avrebbe raccontato il 16enne agli inquirenti, ora detenuto nell’istituto penale per i minorenni di Quartucciu con l’accusa di omicidio.

La 21enne era felicemente fidanzata e questo non era stato accettato dalla vittima. Il 16enne avrebbe anche cercato di “parlare amichevolmente con il giovane, per farlo ragionare”.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Lanusei e Nuoro che si stanno occupando della vicenda, la lite sarebbe scoppiata nel cortile dell’impianto Circillai. Poi l’investimento e il drammatico epilogo.