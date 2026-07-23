Tragedia ieri a San Bartolomeo al Mare, in provincia di Imperia. Un bimbo di 6 anni è stato investito da una moto mentre attraversava sulle strisce pedonali insieme alla madre.

Le condizioni del piccolo sono apparse subito gravissime ed è stato trasportato d’urgenza al Gaslini di Genova. Nonostante tutti gli sforzi da parte dei medici, il piccolo è deceduto in queste ore.

La dinamica del sinistro è al momento al vaglio degli inquirenti. Secondo quanto emerso, il piccolo si trovava in vacanza con la famiglia. Il conducente della moto rischia ora l’accusa di omicidio stradale.