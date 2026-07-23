Far west in piazza San Michele a Cagliari, migrante rinvenuto con una profonda ferita alla testa e trasportato in codice rosso al Brotzu: è grave, è stato rianimato sul posto prima di essere trasferito in ospedale. È stato notato in mezzo alla piazza questa sera in stato alterato. Avrebbe provocato, secondo i testimoni, un gruppo di ragazzi che si trovava nei paraggi. La dinamica dei fatti non è ancora chiara, ma dalle prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, intervenute sul posto, sembrerebbe sia scoppiata una rissa. L’uomo, una volta caduto a terra, era privo di sensi e con la testa lacerata probabilmente da una coltellata: immediato l’arrivo dei soccorritori del 118 e dei carabinieri che indagano sull’accaduto.