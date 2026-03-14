E’ mancato all’affetto dei suoi cari
PROFESSOR
SERGIO DEL GIACCO
Ne danno il triste annuncio Ale, Stefano con Alessandra ed i familiari tutti.
I funerali avranno luogo lunedì 16 c.m. alle ore 15.00nella Parrocchia dei SS. Giorgio e Caterina.
La famiglia desidera rivolgere un sentito ringraziamento al personale medico, infermieristico e assistenziale dell’UTIC del Policlinico Universitario per le straordinarie professionalità e dedizione dimostrate.
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