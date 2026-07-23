Il Comune di Cagliari affida i lavori d’urgenza per mettere in sicurezza il monumento simbolo della città. Interventi sulla Terrazza Umberto I, nel Grottone, nella Cannoniera e sullo Scalone Monumentale.

Oltre 305 mila euro per restituire sicurezza e decoro al Bastione di Saint Remy dopo i danni provocati dal passaggio di un camion sulla Terrazza Umberto I e dalle infiltrazioni d’acqua che hanno compromesso diverse aree del complesso monumentale. Il Comune di Cagliari ha dato il via ai lavori di somma urgenza, affidando l’intervento all’Impresa Costruzioni di Boi Pier Paolo e Figli Srl.

Il cantiere, per un importo complessivo di 305.686,80 euro, arriva dopo l’approvazione del debito fuori bilancio da parte del Consiglio comunale e punta a fermare il degrado di uno dei monumenti più visitati della città, garantendo la sicurezza di cittadini e turisti.

A far scattare l’intervento è stato soprattutto il passaggio non autorizzato di un mezzo pesante sulla Terrazza Umberto I, avvenuto lo scorso 2 maggio. L’episodio ha provocato la rottura dei lucernari e il crollo di porzioni di intonaco nella sottostante Galleria dello Sperone, nota come il “Grottone”. La situazione è stata poi aggravata dalle infiltrazioni d’acqua, favorite dalle forti piogge e da un recente evento ciclonico. Durante i sopralluoghi, i tecnici comunali hanno inoltre accertato la manomissione di alcune canalette di scolo, modificate per consentire il passaggio di cavidotti. L’acqua infiltrata nella roccia ha causato il distacco degli intonaci e il danneggiamento dell’impianto di illuminazione.

Problemi anche nella Cannoniera dello Sperone, dove l’umidità ha compromesso la pavimentazione in legno, e lungo lo Scalone Monumentale, che presenta gradini lesionati e deteriorati.

I lavori saranno eseguiti in più fasi. Si partirà dal ripristino dei gradini dello Scalone Monumentale tra piazza Costituzione e la Terrazza Umberto I, cercando di limitare al minimo i disagi per cittadini e visitatori. Successivamente gli interventi interesseranno gli ambienti interni del Bastione. Nel Grottone saranno rimossi gli intonaci deteriorati e realizzata una controparete ventilata per contrastare l’umidità e consentire il ripristino dell’illuminazione. Nella Cannoniera, invece, la pavimentazione in legno sarà sostituita con un piano di calpestio provvisorio in materiale sintetico, in attesa del futuro intervento di impermeabilizzazione della terrazza superiore.

Con questo cantiere l’amministrazione comunale punta a mettere in sicurezza il Bastione di Saint Remy e a preservare uno dei luoghi più iconici e frequentati di Cagliari, duramente segnato negli ultimi mesi da danni accidentali e dal progressivo degrado causato dall’acqua.