Cagliari, inchiesta sul volontariato e la gestione delle ambulanze: indagato l’ex consigliere Claudio Cugusi

Fondi destinati ad attività istituzionali (140 mila euro), ma utilizzati per scopi privati. E’ l’accusa dei giudici nell’ambito nell’inchiesta della procura cagliaritana sulla gestione delle coop e delle associazioni di volontariato che gestiscono il servizio 118 in Sardegna. La notizia sul quotidiano L’Unione Sarda. Secondo il quotidiano cagliaritano ci sarebbe anche il nome di un indagato: quello di Claudio Cugusi, giornalista dell’ufficio stampa del consiglio regionale, ex consigliere comunale cagliaritano Pd ed ex presidente dell’associazione “I Sardi soccorso”. Il reato ipotizzato, secondo il pm Andrea Vacca che sta conducendo le indagini, è peculato. Il quotidiano cagliaritano cita un esposto partito nel 2021 nel quale si parlava di passaggi di denaro verso attività diverse e “si facevano i nomi di «qualcuno» che «spadroneggia» per «la gestione delle ambulanze di base» e che, pur «non comparendo ufficialmente», gestiva (così si sosteneva) più associazioni”.

Cugusi nel proprio profilo Facebook ha confermato l’esistenza di un’inchiesta giudiziaria a suo carico e relativa al servizio di ambulanza. “Non so altro”, ha scritto, “posso solo dire che sono orgoglioso di aver fondato l’associazione i Sardi Soccorso nel 2009 e di aver contribuito a garantire così un servizio essenziale per la Sardegna. Un servizio che, proprio nella non ancora cessata emergenza pandemica, ha dimostrato la sua insostituibilità e la sua efficacia nell’aiutare i sardi, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà. Non presiedo l’organizzazione del volontariato ormai da anni ma posso assicurare che mai si sono posti in essere attività illecite o tali da poter far emergere la sola ipotesi di un qualche reato”.