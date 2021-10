Cagliari, incendio infinito nel campo nomadi: le fiamme stanno divorando da 12 ore la discarica abusiva

Sono complicatissime le operazioni di spegnimento dell’incendio, quasi sicuramente doloso, scoppiato ieri sera nell’area del campo nomadi di via San Paolo a Cagliari. Lì, da ormai un giorno esatto, non c’è più traccia degli occupanti, fatti sgomberare dal Comune. Il fuoco, però, continua a resistere. I Vigili del fuoco sono ancora impegnati con tre squadre che hanno operato per tutta la notte. C’è una squadra che sta operando per estinguere alcuni focolai e relativa bonifica, le operazioni proseguiranno almeno per tutta la mattina.