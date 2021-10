Radio Zampetta Sarda: cercasi Miagolone disperatamente

CERCASI MIAGOLONE DISPERATAMENTE, IL GATTO MASCOTTE DI UN CONOSCIUTISSIMO PUB BISTECCHERIA DI CAGLIARI, DI GIANNI CASELLA.

Lui è il nostro amico Miagolone, e amico anche di tanti di voi, quello a cui date spesso un pezzo di bistecca o un grattino sulla testa.

Da non confondere con MIAGOLINO, chiamato così perché molto somigliante a lui, ma più piccolino.

Non lo troviamo più da ieri notte, cosa assolutamente insolita per lui. Dei clienti ci hanno detto successivamente che hanno visto un gatto colpito da un auto che hanno cercato di soccorrere, ma poi si è allontanato. Lo abbiamo cercato in tutti i suoi soliti posti e anche oltre. Abbiamo chiamato tutte le cliniche veterinarie, nella speranza che qualcuno lo abbia raccolto e fatto medicare, ma nulla! In realtà non abbiamo certezza che sia lui. Abbiamo il cuore spezzato, è più di un semplice gatto, è un amico, un compagno di giochi, un dispensatore di gioia e sorrisi. Ci è stato vicino nei momenti più tristi e in quelli più belli. Gli vogliamo bene veramente e tanti nostri clienti si sono affezionati a lui, tanto da cercarlo appena arrivati. È solito camminare con la sua coda a punto interrogativo ed è felice di stare in mezzo alla gente. Ha un piccolo particolare: l’orecchio destro ha la punta tagliata. Se qualcuno lo avesse visto o lo vedesse ci avvisi, ci farebbe un regalo enorme e noi saremmo eternamente riconoscenti.

È scomparso da via Calamattia a Cagliari, per qualsiasi info

39 070 501166 Valeria e Gianni.