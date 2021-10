Sardegna, il nipote picchiato si fa vendicare dallo zio: 3 persone denunciate per rissa e lesioni.

È accaduto in un paese della Marmilla: un meccanico 34enne del luogo, noto alle forze dell’ordine, ha picchiato per motivi non meglio definiti ma comunque futili uno studente di 21 anni. Tutto è avvenuto nella pubblica via ed è noto in paese. Il ragazzo, dopo averle prese, ha deciso di a rivolgersi a suo zio, anche lui meccanico. Questi, al di là delle possibili rivalità professionali, ha accompagnato suo nipote per andare a chiedere conto di quanto accaduto al suo collega, colpendolo più volte a mani nude sul volto con calci e pugni, tanto da provocargli lesioni refertate poi presso l’ospedale civile di San Gavino Monreale. La prognosi è stata di 30 giorni salvo complicazioni. In questi casi si procede d’ufficio e i carabinieri del paese, avuta notizia dei fatti, hanno ricostruito la storia e denunciato i tre protagonisti della vicenda alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per lesioni personali e rissa.