Cagliari, il Mercatino Cuore sfrattato dal nuovo stadio: tra pochi mesi partiranno i lavori per la casa del Cagliari Calcio, gli hobbisti non escludono un’area dove esporre anche in un comune limitrofe al capoluogo sardo. “Tutto questo si sapeva già dal 2023, noi continueremo ad incontrare I’amministrazione, ma allo stesso tempo sollecitiamo affinché ci sia prima di marzo I’alternativa al mercato cuore. Siamo pronti ad una petizione di firme, con la quale coinvolgeremo sia gli hobbisti che tutti i visitatori. Noi vorremmo restare a Cagliari” spiega il Comitato.

Si riuniscono la domenica per vendere e comprare un pò di tutto: un luogo dove si radunano centinaia di persone non solo in cerca di affari ma anche solo per scambiare due chiacchere. Una grande famiglia, insomma, e il Mercatino Cuore “deve continuare”. “Noi del comitato spontaneo abbiamo avuto vari incontri con l’amministrazione e I’assesore stesso ha confermato che al momento non c’è un’area cosi grande di mq 20.000/ 30.000. Si sta cercando uno spazio che ospiti tutti, noi del comitato saremo sempre vigili e non escludiamo altri incontri, sia con I’assesore alle Attivita Produtive che con il sindaco, ma allo stesso tempo sollecitiamo pure citta metropolitana affinché si trovi un’area per gli hobbisti.

Gli adetti ai lavori hanno detto tassativamente che i lavori iniziano a marzo e non oltre, per questo noi come comitato spontaneo chiediamo a gran voce a tutte le parti politiche di farsi portavoce affinché si trovi al più presto un’alternativa.

Non escludiamo altri comuni: il mercatino hobbistico è anche un’attrazione turistica. Vogliamo risposte certe”.