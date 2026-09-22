Cagliari, i rumori molesti durante la notte esasperano i residenti del cuore della città: ancora disordini a Stampace, rissa con bastone per chiedere a un gruppo di giovani di fare meno chiasso. “È da tempo che segnaliamo tutti i problemi ma nessuno ci ascolta. Servirebbero più controlli, siamo stremati” spiegano alcuni cittadini. “Le risse sono all’ordine del giorno”, non una novità, insomma, ma questa volta i protagonisti non sono gruppi che si scontrano ma in strada è sceso un residente che chiedeva solo un pò di rispetto verso chi la notte vuole dormire. È accaduto ieri vicino alla chiesa di Sant’Anna, già teatro in passato di numerosi fatti di cronaca legati ai giovani che si ritrovano nella scalinata. Malamovida che si scontra con la routine quotidiana di chi vive nel centro città, una questione ben nota al Comune, denunciata da anni dai comitati dei quartieri e non ancora risolta. Alta tensione che non accenna a diminuire, quindi, e tra poco scadranno anche le zone rosse, quelle individuate come piazze e vie da sorvegliare con maggiore attenzione.