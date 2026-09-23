Quattro imbarcazioni sono state danneggiate da un incendio divampato nella notte nel porto di Punta Lada, a Porto Rotondo. L’allarme è scattato intorno all’1.30, quando la squadra dei vigili del fuoco di Olbia è intervenuta con il supporto di due autobotti.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere le fiamme, evitando che l’incendio si propagasse alle altre imbarcazioni e ai pontili ai quali erano ormeggiate.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la Capitaneria di porto per gli adempimenti di competenza.