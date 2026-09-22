Cagliari, residenti esasperati in piazza Giovanni XXIII: «Urla e musica fino alle 4 del mattino»

La segnalazione: «Un gruppo di 15-20 ragazzi si ritrova sotto le nostre finestre anche più volte alla settimana. Abbiamo paura di ritorsioni»

Da mezzanotte alle quattro del mattino. Musica ad alto volume, karaoke, urla, pallonate contro le fioriere e il muro della piazza. È questa la situazione denunciata da alcuni residenti di piazza Giovanni XXIII a Cagliari, che raccontano di convivere con il problema da diversi anni e almeno due volte alla settimana. La segnalazione, arrivata alla redazione insieme a un breve video, parla di un gruppo di circa 15-20 ragazzi che si ritroverebbero nella piazza durante la notte.

«Mettono musica a palla, fanno karaoke a squarciagola o giocano a calcio sbattendo ripetutamente il pallone tra le fioriere o il muro della piazza», racconta un residente.

A questo, secondo la segnalazione, si aggiungono «cori da stadio, fischi e tifi». Ma il racconto parla anche di episodi più pesanti: «Spesso ci sono risse, lanci di bottiglie e chissà cos’altro».

«Ho paura, abbiamo paura», scrive alla redazione, raccontando che qualcuno in passato avrebbe provato a lamentarsi direttamente con il gruppo e sarebbe stato aggredito. Secondo quanto riferito, le forze dell’ordine sarebbero già state allertate. Il problema, però, sarebbe tornato poco dopo.

«Al loro passaggio veloce non è stato sufficiente fermarli. A dispetto nostro, dopo 20 minuti riprendono tranquillamente a urlare, cantare e ballare», racconta il residente.

Una situazione che, secondo la segnalazione, va avanti da anni e che si ripeterebbe più volte durante la settimana, lasciando chi abita nella zona senza la possibilità di dormire tranquillamente, e da qui la richiesta di un intervento alle istituzioni.

«A differenza loro noi la mattina dobbiamo andare a lavorare. E la notte vorremmo dormire».

Il residente chiede che venga affrontata una situazione che, secondo il suo racconto, non si risolve con un semplice passaggio delle forze dell’ordine, ma continua a ripresentarsi nelle notti successive.