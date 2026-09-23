Ancora sei giorni per presentare le proposte e poi il Comune deciderà su qaule artista puntare per il Capodanno 2027 a Cagliari. Che ancora una volta, per una precisa scelta dell’amministrazione, sarà low cost e diffuso, con un importo totale per tutte le iniziative di poco più di mezzo milione di euro. Numeri lontanissimi da quelli delle altre principali città della Sardegna, ma tant’è: l’artista che si esibirà nel Largo Carlo Felice non potrà muovere cifre stellari.

E dunque, iniziano a circolare i primi nomi: da Francesco Gabbani a Noemi fino a Tananai e Gaia la scelta potrebbe orientarsi su un artista capace di intercettare un pubblico ampio e garantire una forte presenza mediatica. Altri nomi compatibili con un evento di questo tipo potrebbero essere Annalisa, Elodie, The Kolors, Pinguini Tattici Nucleari, Boomdabash e Dargen D’Amico. Ipotesi, desideri, auspici che devono però fare i conti con la realtà del risicato budget cagliaritano che dimostra come l’amministrazione Zedda non crede che il Capodanno possa essere uno strumento di promozione della città a livello nazionale e oltre.

Per quanto riguarda il programma, a scandire l’attesa fino alla mezzanotte sarà un presentatore ufficiale. Dopo il concerto principale, sul palco di Largo Carlo Felice spazio alla musica con un dj set fino a notte fonda.

La festa coinvolgerà anche altri luoghi simbolo della città. Al Bastione di Santa Croce sono previste cover band e musica dedicata agli anni ’70, ’80 e ’90, mentre Piazza Garibaldi sarà dedicata soprattutto alla musica elettronica e a un pubblico più giovane. Una terza location, tra il Bastione Saint Remy e Piazza San Cosimo, sarà invece riservata alla scena musicale sarda.