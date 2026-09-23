Assemini, la buca di via Coghe diventa una voragine: nuovo crollo durante la notte, pericolo non solo per i cittadini ma anche per gli animali, “qualcuno potrebbe finirci dentro”. Demontis: “Meritiamo sicurezza, non transenne”.

Riparata dopo mesi di attesa, al primo temporale la buca si è riaperta: “È bastata una pioggia per far crollare tutto di nuovo. Guardate il risultato” spiega il consigliere Stefano Demontis.

“Questo non è solo un buco nella strada, è un pericolo per chi ci passa in auto, in moto, a piedi. È uno spreco di soldi pubblici. È la prova di lavori fatti male e mai controllati. Segno tangibile che il quartiere di Via Coghe era e rimane dimenticato”.

La segnalazione giunge dai cittadini che hanno notato il pericolo. “Come Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia continuerò a combattere dai banchi della minoranza, coerentemente, nel pieno e leale rispetto del mandato che i cittadini mi hanno conferito”.