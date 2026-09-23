Ha aggredito quattro minorenni, dopo averli accusati di aver preso a calci la serranda e la porta della sua abitazione, per poi sottrarre loro borselli e telefoni cellulari. È accaduto a Porto Torres, in provincia di Sassari.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo, in evidente stato di alterazione, avrebbe strattonato e spinto i ragazzi, colpendone alcuni anche con degli schiaffi. La reazione sarebbe scattata dopo che aveva intercettato i quattro giovani, ritenendoli responsabili dei calci contro la serranda e la porta della sua abitazione. Avrebbe quindi sottratto ai minorenni anche i borselli e i telefoni cellulari.

I quattro ragazzi sono riusciti ad allontanarsi approfittando di un momento di calma e hanno raggiunto i genitori, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. I carabinieri della Compagnia di Porto Torres hanno avviato le ricerche e poco dopo hanno individuato l’uomo, ancora in possesso degli oggetti sottratti ai giovani.

La refurtiva è stata recuperata e successivamente restituita ai proprietari. L’uomo, ancora in forte stato di alterazione, è stato arrestato e portato in carcere.