Sono 38 i migranti arrivati nelle ultime ore sulle coste del Sud Sardegna in due distinti sbarchi. Il primo intervento è avvenuto sulla spiaggia di Porto Pino, nel territorio di Sant’Anna Arresi, dove sono stati rintracciati 26 migranti.

Poco dopo, una motovedetta della guardia di finanza ha intercettato al largo delle coste sarde un barchino con a bordo altre 12 persone, accompagnato fino al molo Sabaudo di Cagliari. Tutti i migranti sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir.