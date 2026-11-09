Inizieranno domani, martedì 10 novembre 2026, i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale in viale Ciusa, nel tratto compreso tra lo svincolo dell’Asse Mediano e il parcheggio Ctm. L’intervento rientra nelle attività di manutenzione della rete viaria cittadina e sarà eseguito in orario diurno.

Modifiche temporanee alla circolazione con una rimodulazione delle corsie disponibili saranno introdotte durante le lavorazioni. In ogni caso, saranno definite in base alle esigenze operative del cantiere e ai flussi di traffico, per garantire le condizioni di sicurezza sino all’ultimazione degli interventi.

Le cittadine e i cittadini sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea, a seguire eventuali indicazioni dei movieri e a programmare i propri spostamenti tenendo conto delle possibili limitazioni al traffico nelle aree interessate dagli interventi.