Negli attimi in cui il consigliere ha fatto notare all’uomo l’atto incivile, uno dei suoi cani, tenuto al guinzaglio, è scappato ed è stato investito da una vettura in corsa. Nel frattempo, chi ha abbandonato la spazzatura si è dileguato. “Aiutatemi a trovarlo”: è questo l’appello lanciato questa mattina da Corrado Sorrentino che attraverso un post social ha raccontato quanto accaduto. Un uomo di circa 50 anni è l’autore dei reati, era a bordo di una utilitaria bianca Toyota: ha risposto in maniera volgare a Sorrentino quando, mentre si apprestava a uscire da casa assieme ai suoi tre cani, ha fatto notare il gesto incivile all’uomo. Nel frattempo uno dei cani di Sorrentino è scappato dalla presa del padrone finendo contro un veicolo in corsa. L’autista si è fermato e nel frattempo il “furbetto” dei rifiuti è scappato. Il cane è fuggito ed è stato poi recuperato e curato. Sta bene, per fortuna, e l’intento di Sorrentino è quello di denunciare l’accaduto anche per sensibilizzare ulteriormente contro questa piaga che deturpa la città.